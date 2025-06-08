Глава Бангладеш совершит визит в Великобританию

Главный советник временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус отправится в Великобританию, совершив свой 11-й официальный визит за границу за десять месяцев пребывания у власти в стране, 8 июня передает телеканал NDTV.
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