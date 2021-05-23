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37 уничтоженных танков близнецов Луканиных. В чем был секрет меткости братьев? Легенды армии Великой Отечественной (2020-2021, 20 серий)

37 уничтоженных танков близнецов Луканиных. В чем был секрет меткости братьев? Легенды армии Великой Отечественной (2020-2021, 20 серий)

15 октября 1943 года у станции Пятихатка на Украине братья совершили невозможное: всего девятнадцатью снарядами, выпущенными из противотанковой пушки ЗиС-3, сорвали немецкое контрнаступление и сожгли шесть танков, четыре из которых - «Тигры».

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