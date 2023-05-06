Слово и дело

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Никто из коллег не поприветствовал Пугачеву на похоронах Юдашкина

Никто из коллег не поприветствовал Пугачеву на похоронах Юдашкина

Траурная церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным прошла 6 мая. На нее явилась певица Алла Пугачева, однако собравшаяся публика почти не обратила на нее внимание.

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