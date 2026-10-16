Военные планы НАТО предусматривают удары по системам управления и обеспечения российских войск, а Москва предупреждает об опасности изоляции Калининграда; между этими позициями остаётся пространство, в котором даже ограниченный инцидент может стать началом большой войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Болезненная ответ...
- ТР Си Цзиньпин призв...
- ТР Путин: Россия отв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым