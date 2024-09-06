ОПЕК+ достигла договоренности об отсрочке увеличения добычи нефти на 2 месяца Страны ОПЕК+ достигли договоренности об отсрочке на 2 мес.
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ОПЕК+ достигла договоренности об отсрочке увеличения добычи нефти на 2 месяца Страны ОПЕК+ достигли договоренности об отсрочке на 2 мес.
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