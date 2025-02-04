Дают много, а получают взамен мало – ученые изучили «экономическую ловушку» регионов Арктики

Нефтегазовые арктические регионы обеспечивают почти 50 процентов поступлений в бюджет РФ, при этом более 70 процентов регионов Арктики находятся в экономической ловушке без возможности улучшать свои экономические показатели.
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