Складной дом на колесах, который помещается в багажнике

Складной дом Camp365 model T может легко поместиться в багажник любого большого пикапа, что делает его идеальным выбором для путешествий на электромобилях, таких как F-150 Lightning, Rivian R1T и Tesla Cybertruck.
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