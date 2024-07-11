В России хотят запретить курение вблизи остановок общественного транспорта

В Госдуме разработан законопроект, предусматривающий запрет на курение вблизи остановок общественного транспорта, а также у входов в магазины и организации, расположенные в многоквартирных домах, пишут «Известия».
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