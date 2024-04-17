Неубиваемый марсианский вертолет Ingenuity продолжит работать на Красной планете

Марсианский вертолет Ingenuity, концепт / © NASA / JPL-Caltech / LANL / CNES / CNRS Теперь, когда марсоход Perseverance покинул вечную стоянку Ingenuity, инженеры решили, что негоже разбрасываться такой замечательной техникой и передали аппарату обновленное программное обеспечение, которое даст возможность вертолету продолжать сбор данных даже после прекращения связи с Perseverance.
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