Черная смородина: полезные свойства и противопоказания, о которых важно знать

Дмитрий Быстров, доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса РОСБИОТЕХ, поделился с информационным агентством РИА Новости о свойствах черной смородины и предупредил о заболеваниях, при которых ее употребление может быть опасным.