Захарова заявила, что РФ не забудет друзей из КНДР после помощи под Курском

Россия никогда не забудет своих друзей из КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о помощи северокорейских военных российской армии.
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