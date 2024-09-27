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Царьград

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Обломки Robinson 44 нашли: депутат Сметанин и бизнесмен Семёнов погибли

Обломки Robinson 44 нашли: депутат Сметанин и бизнесмен Семёнов погибли

В Архангельской области нашли обломки вертолёта Robinson 44, в котором депутат Сметанин и бизнесмен Семёнов летели на рыбалку.

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