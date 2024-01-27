Что можно и что нельзя делать 28 января в церковный праздник святого Павла и День колдунов Юлия ПономареваПраздник 28 января посвящен основателю монашества святому Павлу, но в народе верили, что именно в этот день все, кто служит темным силам обретали особую силу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии