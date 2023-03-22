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Мальцев набрал 2+1 в матче с «Барракудой» и стал 2-й звездой. У него 13 очков в 17 играх в АХЛ

Михаил Мальцев набрал 3 (2+1) очка в матче АХЛ и был признан второй звездой. Нападающий системы «Колорадо» отличился в игре против клуба «Сан-Хосе Барракуда» (8:0).

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