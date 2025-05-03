⚡️Над Черным морем уничтожены 8 крылатых ракет Storm Shadow и 3 украинских управляемых ракеты «Нептун-МД» В акватории Черного моря уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров.
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⚡️Над Черным морем уничтожены 8 крылатых ракет Storm Shadow и 3 украинских управляемых ракеты «Нептун-МД» В акватории Черного моря уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров.