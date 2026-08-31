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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анас о Брылине в «Динамо» Минск: «Ощущение, что он уже 10 лет главный тренер. Нашел баланс и знает, что делает»

Нападающий минского « Динамо » Сэм Анас прокомментировал назначение Сергея Брылина на пост главного тренера команды.

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