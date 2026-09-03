Гидрометцентр предупредил о дождях и ветре в Москве 5-6 сентября

В Московском регионе 5 и 6 сентября ожидаются дожди разной интенсивности. Ведущий синоптик Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщает: в субботу и воскресенье в Москве пройдут умеренные дожди, а в Подмосковье возможны сильные осадки и ветер.