В Петербурге возбудили два дела против мужчины с шокером на станции «Улица Дыбенко»

Его обвиняют в «хулиганстве» и «применении насилия в отношении представителя власти». Правоохранительные органы возбудили сразу два уголовных дела против 30-летнего жителя Грозного, который устроил нападение с шокером на сотрудника петербургского метрополитена.
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