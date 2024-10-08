В Калужской области сгорел частный жилой дом

Вечером в понедельник в Жуковском районе Калужской области произошел пожар. По данным МЧС, звонок в пожарную охрану поступил 7 октября в 19 часов 55 минут - в селе Троцкое огонь охватил частный жилой дом.
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