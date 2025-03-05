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Царьград

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Lada и УАЗ могут появиться на авторынке стран Латинской Америки

Lada и УАЗ могут появиться на авторынке стран Латинской Америки

В марте делегация автозавода посетит Эквадор.Представители "Автоваза" планируют посетить Эквадор в марте 2025 года, чтобы обсудить возможность возобновления продаж автомобилей марки LADA на местном автомобильном рынке.

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