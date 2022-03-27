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«Наполи» хочет снизить Мертенсу зарплату с 4,5 до 1,5-2 млн евро. 34-летний форвард может уйти бесплатно летом

Дрис Мертенс и «Наполи» не могут договориться о новом контракте. Клуб не будет использовать право одностороннего продления соглашения с 34-летним форвардом на прежних условиях – 4,5 млн евро в год чистыми плюс 1 млн в виде бонусов, сообщает журналист Николо Скира.

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