Невоенный анализ-81. Разбитые мрии. 6 марта 2025

Геннадий Ларионов

Видимо ВВП нашептал по телефону ДТ на ушко конфиденциально такое , что он сразу сказал Европе - хотите убиЦа об Россию, это без нас, но мы вас не отговариваем, оружие продадим, но деньги вперед, а то потом то кто заплатит....... :-)