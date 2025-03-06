Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-81. Разбитые мрии. 6 марта 2025
Комментарии
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Геннадий Ларионов
Видимо ВВП нашептал по телефону ДТ на ушко конфиденциально такое , что он сразу сказал Европе - хотите убиЦа об Россию, это без нас, но мы вас не отговариваем, оружие продадим, но деньги вперед, а то потом то кто заплатит....... :-)
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20 час.
Юрий Золотарев
Неплохо! АНАЛИЗ всегда полезен. Тем более, когда "орханызм" неизлечимо болен.
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16 час.
O
Olga
Только Подоляк, который хвастается открытыми границами, у них не Дмытрык, а Михайло.
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14 час.
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