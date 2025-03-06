Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Невоенный анализ-81. Разбитые мрии. 6 марта 2025

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Геннадий Ларионов
Видимо ВВП нашептал по телефону  ДТ на ушко конфиденциально такое , что он сразу сказал Европе - хотите убиЦа об Россию, это без нас, но мы вас не отговариваем, оружие продадим, но деньги вперед, а то потом  то кто заплатит....... :-)
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