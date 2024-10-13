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В Саудовской Аравии готовы провести реванш между Бетербиевым и Биволом

В Саудовской Аравии готовы провести реванш между Бетербиевым и Биволом

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что считает результат боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола "не совсем справедливым" и готов провести ответную встречу.

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