В Саудовской Аравии готовы провести реванш между Бетербиевым и Биволом

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что считает результат боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола "не совсем справедливым" и готов провести ответную встречу.
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