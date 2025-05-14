CNN: Госсекретарь США прибыл в Турцию

В Анталью прилетел госсекретарь США Марко Рубио, сообщает 14 мая телеканал CNN. Отмечается, что политик прилетел в Турцию после визита в Саудовскую Аравию и Катар с президентом США Дональдом Трампом на фоне ожидаемых переговоров в Турции по Украине.