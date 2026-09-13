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ТАСС

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На МФМ представили более 1 тыс. картин молодых художников из 100 стран

На МФМ представили более 1 тыс. картин молодых художников из 100 стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. картин художников в возрасте от 18 до 35 лет из 100 стран мира представили на выставке в рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ) в Екатеринбурге.

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