Поставки Вооружённым силам Украины (ВСУ) истребителей F-16 станут преимуществом для президента РФ Владимира Путина, поскольку их уничтожение положительно скажется на имидже России, пишет издание The Independent.
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