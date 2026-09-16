На Михалковской возобновились заседания книжного клуба «Дети сочиняют»

В библиотеке №46 имени И. З. Сурикова открылся новый сезон книжного клуба «Дети сочиняют». Ведущий занятий не просто читает книгу, а старается полностью погрузить ребят в историю.
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