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Мерсон о селекции «МЮ»: «Один из крупнейших клубов в мире даже не может выложить 7 миллионов фунтов за Кукурелью и берет Регилона, не играющего даже за «Тоттенхэм»

Мерсон о селекции «МЮ»: «Один из крупнейших клубов в мире даже не может выложить 7 миллионов фунтов за Кукурелью и берет Регилона, не играющего даже за «Тоттенхэм»

«Не будем забывать, что «МЮ» – один из крупнейших клубов в мире. Но они даже не могут выложить 7 миллионов фунтов за Кукурелью и берут [в аренду] футболиста [Регилона], который не играет даже за «Тоттенхэм», – сказал бывший игрок «Арсенала».

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