Волгоград — в Сталинград: Новый курс или камуфляж власти?

Памятником отцу народов должна стать изменившаяся Россия Сергей Аксенов На фото: виды Волгограда (Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС) Правовой механизм переименования Волгограда в Сталинград будет закреплен на законодательном уровне.
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