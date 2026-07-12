ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 673 подписчика

Муж отдал часть сбережений сыну от первого брака, а теперь просит меня мою квартиру продать

Муж отдал часть сбережений сыну от первого брака, а теперь просит меня мою квартиру продать

С Вовой я познакомилась уже в зрелом возрасте. Мне тогда 50 лет было. За несколько лет до этого я развелась с первым мужем.

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Комментарии
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Алексей Васильев
Такого мужа нах.
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3 н.
туся петрова
Решиться  не  может  на  развод ,хоть  завещание  оставь  своим  детям  дуреха !!!
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3 н.