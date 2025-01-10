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Возникает у меня, мои дорогие, неотвратимое, как референдум, ощущение, что Грузия допрыгается

Возникает у меня, мои дорогие, неотвратимое, как референдум, ощущение, что Грузия допрыгается

Дилетант о политике Грузия наращивает поставки из России Возникает у меня, мои дорогие, неотвратимое, как референдум, ощущение, что Грузия допрыгается.

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Комментарии
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Boris Borisov
Отличный политический  стёб !!!  👍  😀
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8 час.
Сергей Моисеев
опросник какой-то не демократичный
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6 час.
Надежда
Надеюсь, что разворот от западной &quot;демократии&quot; к России является осознанным результатом прагматичности и понимания, кто им ближе &quot;к телу&quot; и от кого можно не ждать удара в спину...
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