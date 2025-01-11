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Строительство: Детсад на 350 мест в Москве готов сдать к 2025 году

Строительство: Детсад на 350 мест в Москве готов сдать к 2025 году

В Хорошево-Мневниках завершается строительство детского сада на 350 мест. Новый объект, включающий бассейн и спортивные зоны, откроется в 2025 году в рамках комплекса "Сидней Сити".

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