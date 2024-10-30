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Владимирский уличный художник Мишкин расписал школу №28 пингвинами

Владимирский уличный художник Мишкин расписал школу №28 пингвинами

Граффити посвящено русскому освоению Антарктиды.Владимирский уличный художник Мишкин, известный своими необычными и очень талантливыми граффити, расписал фасад школы №28.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
Уважаю таких людей,это по нашему и КРАСОТА ***
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12 час.

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