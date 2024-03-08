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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок мира. Спринт. Виттоцци стартует 14-й, Брезаз-Буше – 23-й, Симон – 25-й, Тандревольд – 27-й, Кузьмина – 51-й

Кубок мира по биатлону 8-й этап Солджер Холлоу, США Женщины Спринт Начало гонки – 01:00 по московскому времени (в ночь на 9 марта), прямая трансляция – на сайте IBU и Okko Фавориты 2.

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