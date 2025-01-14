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Глава МВД Германии Фезер сделала резкое заявление о Путине

Глава МВД Германии Фезер сделала резкое заявление о Путине

Глава МВД Германии Нэнси Фезер охарактеризовала действия российского лидера Владимира Путина в контексте конфликта на Украине как нечестные и бессовестные.

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Комментарии
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АЛ
Антонина Лаврентьева
Собака лает, а караван идет!Что вообще знает эта тетка об Украине , России и нашем умнейшем Президенте? НИЧЕГО!
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20 час.
АР
Александр Русанов
Вероятно умные у них перевелись
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19 час.
Роман Романов
Видать еще не достаточно арабы и негры немок насилуют и немцев грабят и убивают, раз целая министра внутренняя на внешнее переключилась. А может так им нравится? Может это и есть их сермяжная правда жизни. / – Сермяжная? – задумчиво повторил Бендер. – Она же посконная, домотканая и кондовая? Так, так. В общем, скажите, из какого класса гимназии вас вытурили за неуспешность? Из шестого?/ 🤣🤣🤣
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16 час.

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