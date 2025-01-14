Глава МВД Германии Фезер сделала резкое заявление о Путине

Роман Романов

Видать еще не достаточно арабы и негры немок насилуют и немцев грабят и убивают, раз целая министра внутренняя на внешнее переключилась. А может так им нравится? Может это и есть их сермяжная правда жизни. / – Сермяжная? – задумчиво повторил Бендер. – Она же посконная, домотканая и кондовая? Так, так. В общем, скажите, из какого класса гимназии вас вытурили за неуспешность? Из шестого?/ 🤣🤣🤣