Аэропорты в Подмосковье обеспечат защитой от дронов при помощи FPV‑технологий

РИАМО - 14 дек. Подмосковное правительство вместе с центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР) в Жуковском начали создавать комплекс обеспечения безопасности аэропортов от несанкционированных полетов беспилотников, птиц, а еще диких животных, сообщает ТАСС.
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