Шестидневку перед Новым годом хотят отменить чиновники в России Они предложили сделать субботу, 28 декабря, выходным днём по всей стране.
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Шестидневку перед Новым годом хотят отменить чиновники в России Они предложили сделать субботу, 28 декабря, выходным днём по всей стране.