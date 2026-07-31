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Сенаторы США направили в Белый дом пересмотренные правила этики в рамках обсуждения законопроекта CLARITY

Сенаторы США направили в Белый дом пересмотренные правила этики в рамках обсуждения законопроекта CLARITY

Сообщается, что два американских сенатора, представляющие противоположные политические взгляды, направили в Белый дом пересмотренные правила этики в рамках обсуждения законопроекта о структуре рынка криптовалют в Конгрессе.

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