Рогов: заявивший об ультиматуме Подоляк понимает, что на передовой все грустно

Руководитель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов оценил ультиматум, который киевские власти намерены предъявить России, как провокационное заявление, свидетельствующее об их провале на линии соприкосновения.
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