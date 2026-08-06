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Снукерист.ру

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Япп продолжает защищать свой титул на турнире Florida Open Pool Championship 2026

Япп продолжает защищать свой титул на турнире Florida Open Pool Championship 2026

Первый номер в мировом рейтинге WNT Аллоизиус Япп продолжает защиту своего титула на турнире Florida Open Pool Championship 2026 во Флориде, сообщает WNT Алоизиус Япп обыграл Пола Сонга и вышел в 1/64 финала (фото: WNT)Алоизиус Япп, несмотря на первоначальное поражение, сохранил шансы на защиту титула чемпиона Флориды по бильярду и удержание лидирующей позиции в мировом рейтинге WNT.

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