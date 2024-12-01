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Мы из Советского Союза

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  • Жанна Чешева (Баранова)
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Лев Термен и терменвокс — самый фантастический музыкальный инструмент

Лев Термен и терменвокс — самый фантастический музыкальный инструмент

Терменвокс нередко называют «самым фантастическим музыкальным инструментом». Игра на нём выглядит как настоящая магия: дирижёр подходит к небольшой конторке, делает пару загадочных пассов руками — и вдруг сам воздух отзывается протяжными инопланетными звуками.

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за интересный материал. Впервые узнала столько подробностей по теме.
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8 час.
Жанна Чешева
И вам спасибо за отзыв. С удовольствием тему делала, давно задумывала...
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52 мин.

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