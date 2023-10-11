Руслан Белый* прокомментировал визит Азамата Мусугалиева и Дениса Дорохова в Донбасс

Известный стендап комик высказался на тему посещения зоны СВО звезд шоу "Однажды в России".Комик Руслан Белый*, живущий сейчас в Барселоне, дал интервью Ютуб-каналу "Говорящие головы", в котором у него спросили о его отношении к поступку Азамата Мусугалиева и Дениса Дорохова, выступившими в Донбассе в поддержку СВО.