Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

93 подписчика

Кадейкин о том, готов ли рассматривать варианты в НХЛ: «Воздух гонять нет смысла, надо смотреть по предложениям»

Александр Кадейкин высказался касательно возможного отъезда в НХЛ. – Вам скоро 30. Это много для хоккеиста или нет? – У всех по-разному – у кого-то хорошо, у кого-то нет.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх