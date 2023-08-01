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"Русские гоните деньги, не то мы вам покажем": Вконец обнаглевшая Италия, требует от России миллиардную неустойку за газ

То что Европа на протяжении многих десятилетий жила в свое удовольствие за счет России, ничего не давая ей взамен, не является большим секретом.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Никогда не нужно помогать никому , не делай добра не получишь зла
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8 час.
СШ
Светлана Шумилина
Смотрите как бы мы вам не показали,идиоты.
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1 час.
Виктор Луговой
Бляха-муха... Тэги: Австрия, Италия. Старый издательский анекдот (ну, или его часть, как угодно): Для чего существует итальянская армия? - чтобы было кого побеждать австрийской армии.
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57 мин.

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