"Русские гоните деньги, не то мы вам покажем": Вконец обнаглевшая Италия, требует от России миллиардную неустойку за газ
То что Европа на протяжении многих десятилетий жила в свое удовольствие за счет России, ничего не давая ей взамен, не является большим секретом.
Комментарии
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Никогда не нужно помогать никому , не делай добра не получишь зла
Смотрите как бы мы вам не показали,идиоты.
Бляха-муха... Тэги: Австрия, Италия.
Старый издательский анекдот (ну, или его часть, как угодно):
Для чего существует итальянская армия?
- чтобы было кого побеждать австрийской армии.
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