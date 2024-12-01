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Асад заявил, что Сирия победит терроризм, кто бы ни был его спонсором

Асад заявил, что Сирия победит терроризм, кто бы ни был его спонсором

Президент Сирии Башар Асад выразил уверенность, что его страна победит терроризм, независимо от того кто является его сторонником или спонсором.

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