На ЧерМК заменили дымосос

В известково-доломитном цехе Череповецкого меткомбината заменили дымосос вращающейся печи № 1. Это позволяет обеспечить стабильность технологических параметров газоотводящего тракта, таких как разрежение, производительность и температурный режим.
В известково-доломитном цехе Череповецкого меткомбината заменили дымосос вращающейся печи № 1. Это позволяет обеспечить стабильность технологических параметров газоотводящего тракта, таких как разрежение, производительность и температурный режим.
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