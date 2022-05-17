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На ЧерМК заменили дымосос

На ЧерМК заменили дымосос

В известково-доломитном цехе Череповецкого меткомбината заменили дымосос вращающейся печи № 1. Это позволяет обеспечить стабильность технологических параметров газоотводящего тракта, таких как разрежение, производительность и температурный режим.

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