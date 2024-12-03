Мерц отказался от своих слов об ультиматуме Путину

Кандидат на должность канцлера Германии и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц отказался от своих слов об ультиматуме по поставке Киеву ракет Taurus и ударов по РФ дальнобойным оружием президенту России Владимиру Путину.
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