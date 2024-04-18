Эти модели авто чаще всего завозят по параллельному импорту

Продажи ввезенных в Россию по параллельному импорту автомобилей в марте достигли нового рекорда. По данным исследования банка «Открытие» и компании «Автомаркетолог», доля таких машин в общем объеме продаж составила 15%.
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