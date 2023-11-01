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«Газпром» получит от ОДК 7 энергоагрегатов для месторождения Бованенкое

«Газпром» получит от ОДК 7 энергоагрегатов для месторождения Бованенкое

«Газпром» получит от ОДК 7 энергоагрегатов для месторождения Бованенкое Наталья МарковаВ планах Объединенной двигателестроительной компании или ОДК на 2024 год – поставка «Газпрому» 7 газотурбинных энергетических агрегатов.

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