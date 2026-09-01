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Царьград

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День памяти Пророка Самуила 2 сентября: кому молиться о защите от несправедливости

День памяти Пророка Самуила 2 сентября: кому молиться о защите от несправедливости

Религиовед рассказал, как провести Самойлов день и какую молитву прочесть о защите от несправедливости.

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